Konya'ya 1 milyar avroluk metro yatırımı
KONYA (AA) – Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Metrosu'nun tamamının yer altında inşa edileceğini belirterek, "Başlangıcından sonuna kadar 35 dakikalık seyahat süresi olacak. 1 milyar avronun üzerinde bir yatırım gerçekleştirilecek." dedi.
Altay, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya ziyaretinde önemli müjdeler verdiğini anımsattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konya Metrosu yatırımına ilişkin eylül ayında ihaleye çıkılacağı müjdesinin kentte sevinçle karşılandığını anımsatan Altay, şehrin önemli bir beklentisi olan metro ile ilgili ilk kez somut tarih verildiğini aktardı.
– "1 milyar avronun üzerinde bir yatırım gerçekleştirilecek"
Altay, Konya Metrosu'nun iki etaptan oluşacağını belirterek, şöyle konuştu:
"Birinci etap; Necmettin Erbakan Üniversitesi, Beyşehir Çevre Yolu, Yeni Gar Binası, Fetih, Ahmet Özcan ve Çeçenistan Caddesi'nden Meram Belediyesine kadar gelen 21,1 kilometreden oluşan 22 duraklı proje. İkinci etap ise Alaaddin ile Kampüs hattının yer altına alınması. Konya Metrosu'nun tamamı yer altında inşa edilecek. Başlangıcından sonuna kadar 35 dakikalık seyahat süresi olacak. 1 milyar avronun üzerinde bir yatırım gerçekleştirilecek. Konya, metrosu olan şehirler arasında girmiş olacak. Bu, Konya için çok önemlidir. Özellikle sıkı ekonomik politikaların uygulandığı böyle bir dönemde büyük bir yatırımın tarihi ile müjdelenmesi Konya'nın ne kadar önemli olduğunun ve Cumhurbaşkanımızın şehrimize ne kadar değer verdiğinin göstergesidir."
Şehrin gelişmişliği ve standardının yükseldiğini gösteren verilerden birinin de kentteki metro ve raylı sistem hattı olduğuna işaret eden Altay, Konya Metrosu ile ilgili kentin önemli bir kazanım elde ettiğini vurguladı.
Altay, metro taşıtlarının alımının da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılacağını belirterek, "Metro araçlarının finansmanı belediyemize bir milyar liralık bir ekonomik yükümlülük getirecekti. Son yaptığımız protokolle bu yükümlülük de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına geçti. Bu da Konya için çok önemli bir iştir." diye konuştu.
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