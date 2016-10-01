Kopan iki parmağı ameliyatla yerine dikildi

Konya’nın meşhur inşaat firması sahiplerinden Adem Bulut’un kurban keserken kopan iki parmağı, Medicana Konya Hastanesi’nde yapılan ameliyatla yerine dikildi.

Müteahhit Adem Bulut’un (42) sol elinin iki iki parmağı, Kurban Bayramı’nın ilk gününde büyükbaş hayvanının kesimi sırasında kurbana alt olan ipi tutarken, hayvanın hareket etmesiyle koptu. Bulut, eşinin yardımıyla anında Medicana Konya Hastanesi’ne getirildi. Burada Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Harun Kütahya kadar muayene edilen Bulut, ardındaki ameliyata alındı. Bulut’un kopan iki parmağı başarılı geçen bir operasyonla yerine dikildi.

Parmakları koptuktan daha sonra eşi kadar derhal hastaneye getirildiğini anlatan Adem Bulut, “Tabii hastanede neyle karşılaşacağını, hangi hekim geleceğini bilmiyorduk. Doktorumuz geldikten sonra ameliyathaneye girdik. 5-6 saat ameliyathanede kalmışım ben hatırlamıyorum zaten. Fazla şükür, bu üçüncü hafta hemen ve kesilen parmaklarımın durumu gayet iyi. İki üç günde bir pansumana geliyorum. Doktorum, eski sağlığıma kavuşacağımı söylüyor. Ilk Olarak Medicana Hastanesi’ne, doktorum Harun Kütahya’ya ve çalışan hemşire personeline teşekkür ediyorum” dedi.

Ameliyat ve hasta hakkında bilgi veren Yrd. Doç. Dr. Harun Kütahya da, uzuv kopmalarının çoğunlukla iş kazaları sonucunda, bazen de hayvan ve kurban kesimlerinde meydana geldiğini söyleyerek, “Hastamız olay yaşandıktan hemen daha sonra ivedi servisimize başvurdu. Kendisini ameliyathaneye alarak kopmuş olan iki parmağını da replantasyon dediğimiz yerine her tarafta dikilme cerrahisi yaptık. Takriben ikinci haftasını tamamladı. Hastanın şimdi herhangi bir problemi bulunmuyor. Şu an için parmak hareketlerimizin bir kısmını yapabilmekteyiz. Mevcut kırığını tespitinden dolayı hareketlerin bir kısmını parmak ucundan yapamıyoruz. İki haftalık işlem tamamlandıktan daha sonra rehabilitasyon kısmına geçilip parmakta herhangi bir hareket kısıtlılığının, zor kaybının meydana gelmemesini sağlamaya karşın rehabilitasyon programı uygulayacağız” diye konuştu.