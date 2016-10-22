Köpeği sahiplenmek için 500 kilometre yol yaptı

– İstanbul’da yaşayan Bora Buhara, daha önce kamp yaptığı yerde beslediği sahipsiz köpeğin belediye tarafından alınıp barınağa yerleştirildiğini öğrenince köpeği sahiplenmek amacıyla 500 kilometre yol katederek Çankırı’ya geldi

ÇANKIRI (AA) – İstanbul’da yaşayan ve özel bir şirkette pilot olarak görev yapan Bora Buhara, kamp yaptığı yerde beslediği ve daha sonra haberlerde fotoğrafını gördüğü köpeği sahiplenip evine götürmek için 500 kilometre yol katetti.

Buhara, geçen hafta kamp yaptığı Ilgaz Dağı Kırkpınar Yaylası’nda aç kaldığı için eliyle beslediği Alman kurdu cinsi köpeğin Çankırı Belediyesince barınağa yerleştirildiğini sosyal medyada yer alan haberlerde gördü. Buhara, köpeği sahiplenmek amacıyla Çankırı’ya geldi.

Buhara, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta bir motosiklet grubunun davetiyle Kırkpınar Yaylası’na kampa geldiklerini söyledi. Bölgede iki gün kamp yaptıklarını belirten Buhara, “Burada başıboş köpekler olduğunu gördük. Aç kaldıkları için hayvanların durumu kötüydü. Biz de elimizden geldiğince hayvanları besledik.” dedi.

Ilgaz’dan ayrıldıktan sonra köpeklerin durumunu duyurmak için çalışma başlattıklarını anlatan Buhara, “Sosyal medya üzerinden durumu belediyeye duyurmak için paylaşımlar yaptık. Sonra haberlerden köpeklerin alınıp belediye barınağına getirildiğini öğrendim ve çok mutlu oldum. Hayvanlar artık burada rahat şekilde kalacak.” dedi.

Buhara, internetteki haberlerde eliyle beslediği köpeğin fotoğraflarını görünce belediye veteriner hekimi ile irtibata geçtiğini dile getirerek, şunları söyledi:

“Köpeği almak istediğimi söylediğimde olumlu yanıt aldım. İstanbul Yeşilköy’de oturuyorum. Köpeği almak için yaklaşık 500 kilometre yol katettim. 500 kilometre de dönüşte yapacağım. Böylece köpeği sahiplenmek için bin kilometre yol yapmış olacağım ama önemli değil. Köpeğimiz bahçemizde bizimle yaşayacak. 10 yaşında bir oğlum var, o da bu sayede hayvan sevgisini tanımış olacak. Elimizden geldiğince onunla yaşamaya alışacağız.”

Buhara, köpeğe motosiklet gruplarının adı olan “Tenere” ismini vereceğini ifade etti.

Çankırı Belediyesinde görevli veteriner hekim Zekeriya Öcal da yayladan aldıkları 10 köpeğin bakımını yaparak barınağa yerleştirdiklerini anlattı.

Asıl amaçlarının köpekleri kurtardıktan sonra sahiplendirmek olduğuna işaret eden Öcal, “Amacımıza ulaştık. Bugün bir köpeğimizi sahiplendirdik.” diye konuştu.