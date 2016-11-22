Köpeklerden korkup kaçan öğrenciye otomobil çarptı

ANKARA (AA) – Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde köpeklerden korkup kaçmak isterken otomobilin çarpması sonucu yaralanan lise öğrencisi, yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi 11 sınıf öğrencisi Murat Can Tekin (18), okuldan çıktıktan sonra evine giderken sokak köpekleriyle karşılaşınca korktu.

Köpeklerden kaçmaya çalışırken okulun yanındaki Beyşehirgölü Caddesi’ne çıkan Murat Can Tekin’e, otomobil çarptı. Yaralanan Tekin, ambulansla Hasvak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaval kemiğinin kırıldığı tespit edilen Tekin, bacağından ameliyat edildi.

Tedavisinin ardından tabucu edilen Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul çıkışı eve giderken karşısında bir anda köpeklerin belirdiğini söyledi.

Korktuğunu, köpeklerden kaçmak için Beyşehirgölü Caddesi’nden yolun karşısında geçmeye çalıştığını ifade eden Tekin, şunları söyledi:

“Yolun karşısına geçmeye çalışırken süratli gelen bir araç çarptı. Biraz sürüklendim. Ardından ambulansla kaldırıldığım hastanede, kaval kemiğimde parçalı kırık olduğu tespit edildi. Ameliyatın ardından 45 gün rapor verildi. Benim gibi birkaç kişinin daha aynı sebeple hastaneye getirildiğini gördüm. Köpek kovalamış ve kaçmak isterken yaralandıkları için hastaneye gelmişler. Bu 45 günlük rapor okuldan geri kalmama neden olacak. Üstelik sınav dönemindeydik.”

– “Yaya geçidi yapılmalı veya köpek sorununun çözülmesi gerekir”

Yetkililerden soruna müdahale etmelerini isteyen Murat Can Tekin, “Bir yaya geçidi yapılmalı veya köpek sorununun çözülmesi gerekir. Bu olaydan ben zarar gördüm, başkasının zarar görmesini istemiyorum.” dedi.

Aynı okulda öğrenim gören bazı öğrenciler de köpekler nedeniyle eve giderken korktuklarını, yola yaya geçidi yapılmasını ya da kasis gibi önlemler alınması istedi.