Köpek’ten ‘annelik’ dersi

Elazığ’da sağduyu vatandaşlar 9 yavrusu olan bir cadde köpeğini Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bildirdi. Bunun üzerine 9 yavru ile birlikte sokaktan alınan köpek, Belediye Hayvan Hastanesi ve Bakım Evi’ne yerleştirildi. Bir gün sonra sağduyu vatandaşlar bir köpeğin trafik kazasında telef olduğunu, 2 yavrusunun ise besbelli kaldığı ihbarını verdi. Ekipler kadar sokaktan alınan 2 yavru, 9 yavrusu olan diğer köpeğin yanına bırakıldı. Anne köpek, 2 yavruyu diğerlerinden ayırt etmeyerek beslemeye başladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine sokakta yer alan 9 yavrulu köpeği ekiplerin alıp bakım evine getirdiğini bildiren veteriner hekim Fikret Gürocak, “Daha Sonra tekrar ihbar üzerine 2 tane yavru daha geldi. Anneleri trafik kazasında ölmüş. 2 yavru diğer yavruların yaşında olduğu için 9 yavrusu olan köpeğin yanına koyduk. Onları kendi yavruları gibi benimsedi. 1 haftadır onlara bakıyor ve annelik yapıyor. Onları hiç ayırt etmedi” dedi.

Köpeğin 11 tane yavruya analık yaptığını açıklayan Gürocak, “Birincil geldiklerinde daha küçüklerdi. şimdi sağlık durumu durumları da iyi. Diğer 2 yavrunun daha önceki durumu ve toplamda kaç yavru olduklarını bilmiyoruz. Bize sadece 2 tane geldi” diye konuştu.

Hayvan Hastanesinde köpeklerin tedavisinin yapıldığını da aktaran Gürocak, cadde hayvanlarının bilhassa kuru ve yaş mamayla beslendiğini kaydetti.

Kamil Can Kılıç

