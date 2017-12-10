Köprüye ‘Kudus İslam’ındır’ yazılı dev pankart
Genç Aktivist Derneği üyeleri, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesini protesto etmek için, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne, ‘Kudüs İslam’ındır’ yazılı 450 metrekarelik dev pankart astı. Üzerinde Türkçe, İngilizce, Arapça ve İbranice olmak üzere 4 dilde ‘Kudüs İslam’ındır’ yazan pankartla , dünyaya mesaj verildi.
“KUDÜS ŞEHRİ BİR BÜTÜN OLARAK İSLAM’INDIR”
Pankart asıldıktan sonra basın açıklaması yapan Genç Aktivistler Derneği üyesi Akif Tosun, “İsrail ile sosyal ve ekonomik ilişkiler derhal kesilmelidir. İsrail laftan değil sadece güçten anlar. Doğu Kudüs Batı Kudüs olarak ayırıp İsrail’e başkent yapma girişimlerini de şiddetle reddediyoruz. Kudüs şehri bir bütün olarak İslam’ındır. Ve Filistin devletinin başkentidir. Siyonist İsrail’in Kudüs sevdasından vazgeçmesi bizim için yeterli değildir. Tel Aviv de dahil olmak üzere işgal ettikleri Filistin topraklarından defolup gitmelidirler” açıklamasında bulundu.
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