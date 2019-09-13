“Kore Alfabesi Günü” kutlandı
ANKARA (AA) – Kore Kültür Merkezinde Kore'nin milli bayramı "Hangeul" (Kore Alfabesi Günü) kutlandı.
Sanatseverlerin katıldığı kutlamada Daejeon Üniversitesi Kaligrafi Tasarım Bölümü Misafir Profesörü ve Kore Kaligrafi Tasarım Derneği Direktörü sanatçı Oh Min-Jun'un "Rüya" adlı sergisinin açılışı yapıldı.
Açılışta konuşan Min-Jun, Türkiye'de sergi düzenlemekten büyük bir onur duyduğunu dile getirdi.
Türkiye'nin Kore Cumhuriyeti'nin kan bağıyla bağlı gerçek bir kardeşi olduğunu ifade eden Min-Jun, "İki ülke olarak birbirimizle gurur duyuyoruz, birbirimize değer veriyoruz ve derinden bağlıyız." dedi.
Min-Jun, Türkiye'nin tarih ve kültür açısından zengin bir ülke olduğunu ve Türkiye'de bulunan eski eserlerin güzelliği ve inceliğinden etkilendiğini söyledi.
Kaligrafi sanatının zihni sakinleştirici bir etkiye sahip olduğunu söyleyen Min-Jun, "Kaligrafi yaşam enerjisi için iyi bir motive edicidir ve yeni bir iletişim aracı olarak hizmet etmeyi beklemektedir." ifadelerini kullandı.
Eserlerini katılımcılara anlatan Min-Jun, 50 sanatsevere kendi eli ile yazdığı kartpostalları hediye etti.
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“Kore Alfabesi Günü” kutlandı
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