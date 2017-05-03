Kore gazisi Ahmet Rıza Kaya Kayseri'de vefat etti

– Kaya, sivil ve askeri erkanın da katıldığı törenle toprağa verildi

KAYSERİ (AA) – Kore gazisi Ahmet Rıza Kaya, Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde 86 yaşında vefat etti.

Güzelyazı Mahallesi’ndeki evinde rahatsızlanan ve Kayseri’de kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybeden Kaya için Şenyurt Merkez Camisi’nde askeri tören düzenlendi.

Törene, gazinin ailesi ve yakınları, Akkışla Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Sarıoğlan İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Başçavuş Eyüp Budak, Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı ve vatandaşlar katıldı.

Kaya’nın cenazesi, kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.