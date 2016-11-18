Ana Sayfa   >   Genel   >   Kore gazisi Altun son yolculuğuna uğurlandı

Kore gazisi Altun son yolculuğuna uğurlandı

– Çankırı’da 87 yaşında hayatını kaybeden gazi Mustafa Altun’un cenazesi defnedildi

18 Kasım 2016 Cuma, 18:35
Kore gazisi Altun son yolculuğuna uğurlandı

Benzer Konular

Kışlık menekşeler Çankırı'yı renklendirecek
Kışlık menekşeler Çankırı'yı renklendirecek
Okullardaki 15 Temmuz köşelerine yoğun ilgi
Okullardaki 15 Temmuz köşelerine yoğun ilgi
TEMAD Çankırı şubesi açıldı
TEMAD Genel Başkanı Keser:

ÇANKIRI (AA) – Çankırı’da yaşamını yitiren Kore gazisi Mustafa Altun’un cenazesi toprağa verildi.

Mustafa Altun (87) için Eldivan ilçesine bağlı Gölez Köyü Camisi’nde tören düzenlendi.

Altun’un öz geçmişinin okunmasının ardından cenaze namazı kılındı. Asker ve vatandaşların omuzlarında mezarlığına götürülen Altun’un cenazesi, aile mezarlığında defnedildi.

Törene, Altun’un yakınlarının yanı sıra Çankırı Garnizon Komutanı İstihbarat Kurmay Albay Abdullah Dede, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Altıntaş ve Çankırı Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Öztürk ile vatandaşlar katıldı.

çankırı kore gazisi mustafa altun

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet