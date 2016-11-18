Kore gazisi Altun son yolculuğuna uğurlandı
– Çankırı’da 87 yaşında hayatını kaybeden gazi Mustafa Altun’un cenazesi defnedildi
18 Kasım 2016 Cuma, 18:35
ÇANKIRI (AA) – Çankırı’da yaşamını yitiren Kore gazisi Mustafa Altun’un cenazesi toprağa verildi.
Mustafa Altun (87) için Eldivan ilçesine bağlı Gölez Köyü Camisi’nde tören düzenlendi.
Altun’un öz geçmişinin okunmasının ardından cenaze namazı kılındı. Asker ve vatandaşların omuzlarında mezarlığına götürülen Altun’un cenazesi, aile mezarlığında defnedildi.
Törene, Altun’un yakınlarının yanı sıra Çankırı Garnizon Komutanı İstihbarat Kurmay Albay Abdullah Dede, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Altıntaş ve Çankırı Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Öztürk ile vatandaşlar katıldı.