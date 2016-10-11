Kore gazisi Çınar son yolculuğuna uğurlandı

SİVAS (AA) – Sivas’ta 89 yaşında yaşamını yitiren Kore gazisi Ziya Çınar’ın cenazesi toprağa verildi.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Mersin’de tedavi gören Çınar, önceki gün vefat etti. Çınar için Şarkışla ilçesi Cemel beldesinde askeri tören düzenlendi. Cemel Camisi’nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından 5 çocuk babası Çınar’ın naaşı belde mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Çınar’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Şarkışla Belediye Başkan Yardımcısı Seyit Pınar, Cemel Belediye Başkanı Hakverdi Bulut, Gürçayır Belde Belediye Başkanı Osman Özkan, Muharip Gaziler Derneği Sivas Şube Başkanı Fuat Ahıskalı, gaziler, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.