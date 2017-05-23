Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
23 Mayıs 2017 Salı, 14:30
SİVAS (AA) – Hafik ilçesinde hayatını kaybeden Kore gazisi 86 yaşındaki İsmail Gölbaş, toprağa verildi.
Tedavi gördüğü İzmir’de hayatını kaybeden 7 çocuk babası Gölbaş için Beydili köyünde tören düzenlendi.
Gölbaş, Beydili Köyü Cem ve Kültür Evi bahçesinde düzenlenen törenin ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Törene Gölbaş’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Hafik kaymakamı İdris Arslan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Mehmet Kip, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ömer Ebabil, Hafik İlçe Jandarma Komutan Vekili Aydın Yağlı ve vatandaşlar katıldı.