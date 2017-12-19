Körfez’de metruk binalar yıkılıyor

Körfez Belediyesi, ilçe genelinde güvenliği tehdit eden ve tehlike arz eden metruk binaları yıkmaya devam ediyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü denetiminde ve zabıtanın güvenlik önemleri almasıyla gerçekleştirilen yıkım öncesinde, gerekli prosedürler tamamlanıyor ve yıkım gerçekleştiriliyor. Körfez Belediyesi ekipleri son olarak Esentepe, Kuzey ve Fatih Mahallesi’ndeki metruk binaların yıkımını gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili konuşan Yapı Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, “Metruk yapılar terk edilmiş olması nedeniyle uyuşturucu madde, alkol kullanımı gibi suçların odağı haline geliyor. Bu tip yapılar, yapı sahibi ve çevresinde yaşayan vatandaşlar açısından tehlike arz ediyor. Bu durum vatandaşların şikayetlerine neden oluyor. Vatandaşların güvenliği için bizler de gerekli prosedürü tamamladıktan sonra binaların yıkımını gerçekleştiriyoruz” dedi.

Murat Kanber