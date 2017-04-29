Korkuluk demiri çocuğun sonu oluyordu

Yeşiltepe Mahallesi Özipek Sokak üzerinde yer alan evlerinin bahçesinde kardeşi ile top oynayan İsmail Aşık (10), toplarının dışarı kaçması ardından bahçe duvarından aşarak almak istedi. Bahçe duvarının üzerine meydana çıkan çocuk, korkuluk demirlerini geçtiği sırada dengesini kaybederek yere düştü. Düşme esnasında korkuluk demiri, çocuğun boğazını boydan boya kesilmesine niçin oldu.

İnsan gücü ile eğilmeyen korkuluk, küçük çocuğun boğazını sırtması esnasındaki kuvvetle yamuldu. Çocuğun kanlar içinde kaldığını gören komşu Reha Öner ise, yaptığı birincil müdahale ardından durumu 112 Ivedi Sıhhat ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, ufak çocuğu Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Burada İsmail Aşık’ın boynuna yaklaşık 15 dikiş atıldı. Kısmet eseri, hayatta kalan minik çocuğun ailesi, hem karamsar hemde çocuklarının hayatta kaldığı için dua ediyorlar.

Yaşadığı olayı anlatan 10 yaşındaki İsmail Aşık, topunu almak için korkuluk demirlerinin üstüne çıktığını anlatarak, “Ben topu edinmek için çıkmıştım. Geçtiğim sırada ağaca ayağım takıldı. Yere düştüm. Reha anıt sağlık durumu ekiplerini çağırdı. Hastaneye gittik dikiş attılar. Boğazım demirler çarptı” dedi.

İsmail Aşık’ın babası Sedat Aşık ise, fabrikada çalıştığı sırada haberi aldığını belirterek, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Ben fabrikada çalıştığım sırada haber geldi. Oradan hemen hastaneye geldim. Komşularımız müdahale etmiş. Benim bildiğim 15 dikiş atıldı. Allah kimseye bu durumu göstermesin fazla fena. Cümbür Cemaat çocuğuna sahip çıksın, kolay yok. Kimseye evlat acısı vermesin. Anne ve babalara sesleniyorum. Çocuklarına uyarı etsin.”

“başlangıçta tampon yaptık”

Olay ardından birincil müdahaleyi yapan Reha Öner ise, yaşanılan durum hakkında şunları söyledi:

“Çocuklar evin bahçesinde oynarken, toplarını dışarı kaçırdılar. Bahçe kapısı kilitli olunca, demir parmaklıklardan dışarı çıkmak istediler. Çıkarken, ayağı kaydı, kancaya takıldı. Çenesini betona vurup, yere düştü. Biz anında yanında geldik. Reha amca boynum kanıyor mu? dedi. Boynunun boydan boya yarıldığını gördüm. Tampon yapıp, sardık. daha sonra sağlık durumu ekipleri geldi. Aslında ölümden döndü. Elimizle eğemediğimiz demiri, çocuk askıda kalınca eğildi.”

Aydın Sarıoğlu – Burak Tekin

