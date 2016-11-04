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Korkut Özal son yolculuğuna uğurlandı

Eski Bakan ve 8.

04 Kasım 2016 Cuma, 14:50
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Eski Bakan ve 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın kardeşi Korkut Özal için Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Enerji Bakanı Berat Albayrak, Sıhhat Bakanı Recep Akdağ, Egzersiz ve Sosyal Emniyet Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksü, Özal’ın ailesi ve fazla sayıda seveni katıldı. Cenaze namazını İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran kıldırdı. Helallik alınmasının gerisinde Özal’ın Türk bayrağına sarılı tabutuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu birlikte omuz verdi. Özal’ın naaşı omuzlarda cenaze aracına konuldu. sonradan Korkut Özal’ın naaşı 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın kabrinin bulunduğu Abide Mezar yandaki aile kabristanına defnedildi. 

Hüseyin Coşkun – İsmail Coşkun

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