Korsan sinema çekimine son veren proje

Çekmeköy Belediyesi Aliya İzzetbegoviç Uluslararası Bilim Olimpiyatları’nda 12 ülkeden 484 proje yarıştı. Teknoloji, tıp ve savunma sanayi alanlarında söz sahibi olacak projeler, akademisyenler kadar değerlendirildi. Final sergisinde en sinyâl projelerden biri ise ‘Korsan Çekimi Engelleyen Sinema Sistemi’ oldu. Projeyi tasarlayan Kaan Can Bayraktar ise sponsorların projeye sahip çıkmasını istiyor.

“12 ayrı ülkeden projeler yarışacak”

Final sergisinde tavır yapan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Mardin’in bir köyünden belki bugün size sunulan imkanın yüzde 1’i dahi sunulmadan dünyanın en manâlı ödüllerini alabilecek bir Aziz Sancar çıkabiliyor ve ülkesi için sahiden her türlü mücadeleyi veren Aliya İzzetbegoviçler çıkabiliyor ise gelecek olan sizler de kendinizi böyle hazırlayın. Biz bu isimleri bu olimpiyatların başına koyarken bu mesajı veriyoruz. İnşallah birkaç gün içinde belirlenmiş olacak bu 100 eserden bazıları öne çıkacak ve ülkenin çoğu yerinden hatta 12 farklı ülkeden projeler yarışacak. Daha fazla çalışacağız, bu işlerin aşağı yatan tek hedeflemek” ifadelerini kullandı.

Korsan sinema çekimi devri bu proje ile sona eriyor

Projenin tasarımcısı Kaan Can Bayraktar, “Proje korsan sinema çekimini önleyen bir sistem. Projenin doğrusu amacı sinema filmlerinin çekildiği ilk günden itibaren kamera ile korsan çekilerek sosyal medyada internet sitelerinde yayılıyor, hatta hard disklerde tutuluyor. Derhal yeni yasaya tarafından korsan çekim yapılıp internet ortamına düşüren şahısların internet hızı düşürülüyor, hatta erişim engelleniyor internette. Biz de şahısların internete erişimlerini engellenmesini durdurmak namına yapımcıların telif haklarını gözetmek namına böyle bir sistem geliştirdik. Sistemin çalışma prensibi şu şekilde olacak; sinema perdesinin arkasına IR Led dediğimiz ledleri yerleştiriyoruz. Bunlar fazla basit şekilde çalışıyor ve kumandaların önünde de insan gözünün göremeyeceği bir biçimde yer alıyor. Biz bu ledleri sinema perdesinin arkasına yerleştirdik. Korsan çekim yapılmaya başlandığı lahza görüntünün kaydedilmesini bu sayede engellemiş olacağız” dedi.

20 Mayıs’ta düzenlenecek olan törende ise yarışmayı şampiyon projeler ödüllerine kavuşacak.

Harun Basat