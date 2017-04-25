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Korsan taksiye 5 bin 278 lira ceza kesildi

25 Nisan 2017 Salı, 17:55

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SİVAS (AA) – Sivas’ta polis ekipleri, taksi plakası olmadan korsan yolcu taşıyan araç sürücüsüne 5 bin 278 lira para cezası kesti.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, il genelinde trafikteki olumsuzlukları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Son günlerde taksicilerin şikayetleri doğrultusunda korsan taşımacılık yapanlarla ilgili çalışma yapıldı.

Bu kapsamda sivil trafik ekibinin çalışmaları sonucunda taksi plakası olmadığı halde ticari yolcu taşımacılığı yapan bir araç sürücüsü yakalandı.

Sürücüye 5 bin 278 lira para cezası verilirken, kullandığı aracı trafikten men edildi.

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