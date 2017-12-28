Korsanla mücadeleye anlamlı ödül

Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen Radyo, Televizyon ve Yazılı Basında iletişim uygulamaları geliştirmesine yönelik “Aklıma Bir Fikir Geldi” İletişim Fikirleri Yarışması ödül töreni Harbiye’deki TRT Radyosu Mesut Cemil Salonu’nda yapıldı. Fikri mülkiyet haklarının önemi, korunması ve korsanla mücadelede kamuoyu bilinci oluşturma amacıyla düzenlenen yarışmada Televizyon, Radyo, Gazete ve Dergi olmak üzere üç ayrı kategoride ödüller verildi. Başkanlığını Prof. Dr. Aysel Aziz’in yaptığı “Aklıma Bir Fikir Geldi” yarışmasının seçici kurulunda; Veyis Ateş, Dr. İrfan Barut, Dr. Kenan Bölükbaş, Yrd. Doç. Dr. Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Ali Eyüboğlu, Hilal Kabacıoğlu, Yeşim Koçyiğit, Ender Merter, Günseli Özen, Aşkın Tuna ve Derviş Zaim yer aldı.

“Korsan Alma, Geleceğin Sayfalarını Boş Bırakma”

Türkiye’nin dört bir yanından üniversite öğrencilerinin çalışmalarının değerlendirildiği yarışmada, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 3. sınıf öğrencisi Mehmet Orhan Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. Mehmet Orhan’ın ödüle layık görüldüğü afiş çalışmasında boş ve buruşuk bir kâğıt görseli yer alırken, bu görselin alt kısmında ise eser korsanlığına dikkat çekmek amacıyla “Korsan Alma, Geleceğin Sayfalarını Boş Bırakma” sözleri bulunuyor.