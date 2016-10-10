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Koruma altındaki göle uyarı levhası dikildi

10 Ekim 2016 Pazartesi, 17:29
Koruma altındaki göle uyarı levhası dikildi

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NİĞDE (AA) – Ulukışla ilçesi Bolkar Dağları’nda, Bern Sözleşmesi ile koruma altında bulunan Toros kurbağalarının yaşadığı Çiniligöl ve Karagöl’e Niğde Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğünce, ikaz ve yönlendirme tabelaları dikildi.

Gölün girişine, “Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Karagöl-Çiniligöl Sulak Alanı”, gölün çevresine ise “Göl ve çevresini kirletmeyiniz”, “Göle girmek tehlikeli ve yasaktır”, Türkçe ve İngilizce “Sevgini bırak çöpünü bırakma” yazılı tabelalar dikildi.

Niğde Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Turgut Koçak, yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

“Ulukışla ilçesi Maden köyü sınırlarındaki, 2 bin 650 metre yükseltide bulunan Karagöl ve Çiniligöl sulak alanına, müdürlüğümüz ile Niğde Açık Cezaevi Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında Karagöl ve Çiniligöl havza sınırlarına giriş, bilgilendirme, uyarı-ikaz, yönlendirme tabelaları dikilmiştir. Karagöl ve Çiniligöl, Bolkar Dağları üzerinde bulunan tektonik, karstik ve glasio-karstik kökenli bir göldür. Tek nokta endemiklerimizden olan Toros kurbağası (Rana Macrocnemis Holtzi) bu alanda yaşamaktadır. Toros kurbağası uluslararası Bern Sözleşmesi, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği kapsamında koruma altındadır.”

Çiniligöl karagöl Niğde Niğde Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü Toros kurbağası

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