Koruyucu aileler etkinlikte bir araya geldi

KAYSERİ (AA) – Koruyucu aileler ve çocukları, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Koruyucu Aile Derneği’nin birlikte düzenlediği etkinlikte bir araya geldi.

Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, koruyucu aile olmanın kalbe dokunmak olduğunu söyledi.

Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan koruyucu aile kampanyasıyla ülke genelinde 4 bin 150 koruyucu aileye sahip olunduğunu belirtti.

Bakanlığının koruyucu ailelere verdiği öneme değinen Özer, şöyle konuştu:

“Bakanımız geçen hafta bir açıklama yaparak, ‘Evlerinizi, gönüllerinizi yavrularımıza açın. Gerçekten koruyucu aile olarak onların da kazanacağı çok şey var.’ diye mesaj verdi. Biz de sayın bakanımızın ve bakanlığımızın vizyonu ve misyonu doğrultusunda bu hassasiyetleri ileri götürmek için koruyucu ailelerimize yönelik eğitimler ve farkındalık için seminerler, konferanslar planlıyoruz. Kayseri’de koruyucu aile modelinde iyi bir yerdeyiz. Nüfusa vurduğumuzda koruyucu ailede ilk sırada yer alıyoruz. 160 koruyucu ailemiz, bu hizmet modelinden yararlanan 180 çocuğumuz var.”

Dernek Başkanı Aysel Büyükbaş, tüm çocukların ailelerinin yanlarında olmasını dilediklerini ancak bazı nedenlerden dolayı çocukların ailelerinden ayrı olduğunu ifade etti.

Vali Süleyman Kamçı’nın eşi Ayşe Kamçı’nın da katıldığı etkinlikte çocuklar, Hakan Tek’in sunduğu sihirbaz gösterisini izledi.

Çocuklar için çeşitli etkinlikler de düzenlendi.