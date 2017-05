Koşamayanlar için koştular

Wings For Life World Run koşusu dünya ile benzer anda saat 14.00’da başlangıç aldı. Kültürpark Fuar İzmir’in Lozan Kapısı’ndaki startla başlayan yarış renkli anlara sahne oldu. Yarışa katılan 36 omurilik felçlisi tekerlekli sandalyeli sporcu da oluşturulan ekipler tarafından itilerek yarışa dahil oldu. Yarışa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, oyuncu Ayşe Tolga ve Müjde Bilirkişi’ın yanı sıra birçok ünlü isim katıldı. Lozan Kapısı’ndan çıkış yaparak Şair Eşref Bulvarı, Atatürk ve Liman Caddesinden geçip Altınyol’a çıktıktan daha sonra Karşıyaka sahili boyunca, Cemal Gürsoy Caddesi, Hasan Ali Yücel Bulvarı’nı geçecek koşucular için Foça’ya dek parkur çizildi. Starttan bütün yarım saat sonra dünya ile aynı anda iki yakalama aracı da hareket etti. İzmir’de 6 bini aşkın sporcunun kayıt yaptırdığı ve 24 ayrı ülkede aynı anda başlayacak olan Wings for Life World Run’dan elde edilen gelirin yüzde 100’ü ve koşucuların yaptığı bağışlar aracısız Wings For Life Vakfı’na aktarılarak omurilik zedelenmelerinin tedavi araştırmalarında kullanılıyor. Katılım bedeli 80 TL olarak belirlenirken, isteyenler yarışa katılmadan da bağış yapabiliyor.

Ceren Atmaca – Sinan Yeniçeri