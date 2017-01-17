KOSB'de Avrupa Birliği Proje Tanıtım toplantısı

KAYSERİ (AA) – Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (KOSB) Mesleki ve Teknik eğitim Merkezi (METEM) koordinatörlüğünde, mobilya döşemeciliğinde hayata geçirilen Avrupa Birliği Proje Tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

KOSB Müdürlüğü Konferans Salonundaki toplantıda, “Mobilya Döşemeciliği Mesleki Yeterliliklerine Uygun E-Öğrenme tabanlı Modüler Eğitim Programı ve Kariyer Rehberliği Projesi” tanıtıldı.

Programa katılan Mesleki ve Teknik eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Şennur Çetin, Kayseri’nin mobilya sektöründe önemli bir yere sahip olduğunu ve yurt dışında da Kayseri’de imal edilen mobilyaları görmenin mümkün olduğunu söyledi.

Organize sanayi içerisinde bulunan METEM’in mobilya sektörünün ihtiyacı olan yetişmiş eleman sağlama gibi önemli bir misyonu olduğunu belirten Çetin, “İstihdamın ihtiyacı olan nitelik ve kalitedeki kişiyi yetiştirmek için her seviyede istihdam yaratmamız ve bunu yaratmak için de mesleki eğitim vermemiz lazım. Buradaki okulda gerçekleştirilen projemiz mobilya döşemeciliği alanında çok güzel sonuçlara ulaşacağına eminim. Çok ortaklı bu projede çok farklı görüşlerin, bilgilerin, becerilerin bir araya geleceği tasarım boyutunda da uluslararası düzeyde neler yapmamız gerektiğini arkadaşlar aldıkları eğitimlerle belirleyecek.” dedi.

KOSB Yönetim Kurul Başkanı Tahir Nursaçan da mesleki eğitimin önemine değinerek, KOSB olarak bunun değerini bilen hamleler yaptıklarını belirtti.

Mobilyacıların en büyük şikayetçinin olduğu konunun ara eleman eksikliği olduğunu dile getiren Nursaçan, METEM’in bunu en kısa sürede gidereceğini düşündüklerini ifade etti.

Teknik ve istatistik verilere bakıldığında mobilyanın başkentinin Kayseri olduğuna vurgu yapan Nursaçan, “Bu alanda katma değeri artıracak Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz. Bunun için de önemli çalışmalar yapıyoruz. Mobilya sektörü cari açık vermeyen bir sektördür. Bu alanda 1 milyar dolarlık ihracat olmuş. Bunu da çok görüyorum ama diğer sektörlere baktığımız da cari açığı yok.” diye konuştu.

Proje hakkında bilgi veren proje koordinatörlerinden Ercan Tuzcuoğlu, hazırladıkları projenin ocak ayı itibariyle hayata geçtiğini ve 28 boyunca devam edeceğini belirtti.

Yerli ortakların yanında projelerinin İngiltere, Avusturya ve İspanya olmak üzere 3 de yabancı ortağı olduğu ifade eden Tuzcuoğlu, proje bütçesinin 253 bin 500 avro olduğunu kaydetti.