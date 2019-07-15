Kösedağ Deresi görsel şölen sunuyor
SİVAS (AA) – Sivas'ın en yüksek dağlarından olan, Suşehri ve Zara ilçe sınırlarının ortasında bulunan Kösedağ Deresi ziyaretçilerine adeta görsel şölen sunuyor.
Kösedağ'dan çıkan, soğuk kaynak suları ile beslenen Kösedağ Deresi, amatör balıkçıların da gözde mekanları arasında yer alıyor.
Zirve yüksekliği 3 bin metre olan, Kösedağ'ın eteklerinde yer yer kar kütlelerine rastlanıyor. İlkbahar mevsiminin yeni yüzünü göstermeye başladığı, çiçeklerin dahi yeni açtığı, Çataoluk köyünün Anuhlu Yaylası bölgesinde oluşan dere yatakları hem piknikçileri hem de amatör balıkçıları ağırlıyor.
Amatör balıkçı Ömer Keskin, derede bulunan ve kırmızı benekli olarak bilinen alabalıkların tutulmasının da çok zor olduğunu söyledi.
Olta dışında serpme gibi ağlarla balık tutmanın dere yataklarına ve balık yuvalarına zarar verdiğini belirten Keskin, “Kösedağ eteklerinde ilkbahar mevsimi daha yeni başlıyor. Bir tarafı kar, bir tarafı yeşillik ve bizlerde bu doğa güzelliğini fırsat bilerek oltalarımızla alabalık avı yapmaya geldik. Ya nasip diyerek dereye oltalarımızı atıyoruz.” dedi.
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