KOSGEB, Gölbaşı'na bir işletme daha kazandırdı

ANKARA (AA) – Gölbaşı ilçesinde KOSGEB’in girişimcilere Esnaf ve Sanatkarlar Odası aracılığıyla eğitim ve sertifika vererek başarılı girişimcilerin önünü açmak üzere başlattığı uygulamalı girişimcilik eğitimi projesi kapsamında bir işletme daha kuruldu.

Meltem Mirza ve Mutlu Güneş Yalçın isimli iki kadın girişimci KOSGEB’in sağladığı hibe desteği ile Gölbaşı’nda kendilerine ait bir kuaför salonu açtı. Kuaför salonunun açılışına Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay başta olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcisi ile vatandaşlar katıldı.

Dualar edilerek yapılan açılışın ardından Gölbaşı Belediye Başkanı Duruay, yaptığı konuşmada, “Son yıllarda devletimizin KOSGEB kanalıyla işletme kurmak isteyen vatandaşlarımıza desteği söz konusu. Açılışını yaptığımız işletmemiz de o işletmelerden biri. Girişimci kardeşlerimize Allah helal kazanç nasip etsin. Gölbaşı’mızın gelişmesine, büyümesine yönelik katkılarından dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum.” dedi.

Ayrıca Gölbaşı ile ilgili Konya yolu ve Mogan Gölü’nün temizliği projeleri hakkında da bilgi veren Duruay, bu yıl içinde gemilerle Mogan Gölü’nün temizleneceğini ve bir dahaki yıl Konya yolu projesine başlanacağını ifade etti.

“Bir dahaki yıl Konya yolunu alta alarak Gölbaşı’mızın iki yakasını bir araya getireceğiz.” diyen Duruay, şöyle devam etti:

“Mogan Gölü ise sadece bizim değerimiz değil, Ankara’nın ve Türkiye’nin değeri. Kasım ayı içinde temizlik için Ulaştırma Bakanlığımız tarafından göle gemiler indirilecek. Bunun süresi de 450 gün olarak belirlendi. İnşallah önümüzdeki yıl bugünlerde Mogan Gölü eski berrak günlerine kavuşacak.”

Kuaför salonunun açılışına katılan Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Albut ise KOSGEB tarafından planlanan girişimcilik desteği projesinin Gölbaşı bölgesindeki çalışmalarını yürüttüklerini ve özellikle Gölbaşı’nda kadın girişimci sayısını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Açılan kuaför salonunun sahipleri Meltem Mirza ve Mutlu Güneş Yalçın ise “Girişimcilik sayesinde devletin vermiş olduğu teşvik ile bu imkan bize sunuldu, çok teşekkür ediyoruz.” diye konuştular.

Kuaförde dar gelirli ailelerin ve özellikle yeni evlenen gelinlerin tüm hizmetlerinin ücretsiz olarak yapılacağı bildirildi.