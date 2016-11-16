Köşkerlik mesleği bitme noktasında

Suni deriden kundura yapan fabrikaların kurulması, bilhassa uzakta doğu malı ayakkabıların ülkemize girerek piyasalarda düşük fiyata satılması, köşkerlik mesleğinin bitişini de hızlandırmış durumda. Mersin Ayakkabıcılar Odası yönetim kurulu üyesi Ayhan Kuş, köşkerlik zanaatinin son temsilcilerinden biri. Mesleğe çocuk yaşlarda babasının yanında başlayan Kuş, 40 yıldır sürdürdüğü baba mesleğinde bundan böyle sona yaklaştıklarını söyledi. Mersin Başarı Çarşısı’nda birkaç metrekare yerde zanaatini icra etmeye çalışan Kuş, köşkerliğin artık değil olma noktasına geldiğini belirterek, “Bundan Böyle bu meslekte geriden adam gelmiyor. Çünkü ırk çocuklarını buralara göndermediğinden çırak yetişmiyor. Iş basit görüldüğünden insanların alaka alanına girmiyor. Kimse bu mesleği beğenmiyor. Çocuklar acilen esnafın yanında çırak olarak kastetmek yerine, tatil döneminde zamanını bilgisayar başında geçiriyor” dedi.

Mesleğin yok olmaya yüz tutmasının nedenlerinden birinin de piyasada bundan böyle fabrikasyon, naylon ürünlerin satılıyor olması olduğunu kaydeden Kuş, bugün bundan böyle yalnızca kaliteli ayakkabıların tamir edilebildiğini ifade ederek, “Şu lahza piyasada 25-30 liraya pabuç satılıyor. Bizim tamir fiyatımız zaten bu değin. En ucuz taban 20-25 lira. Vatandaş bu fiyata gidip yenisini alıyor. Önceden pençe ve gizli pençe yapardık, sipariş ayakkabı yapardık. Derhal yapmaya yapmaya kendi mesleğimizi unuttuk. Başlıca tamir edilen ayakkabılar kösele ayakkabılar. Onlar da eskisi gibi üretilmiyor. Defalarca hazırlanmış taban kullanılıyor. Bundan Böyle mesleğimizin haricen farklı tamir yöntemlerine yöneldik. Çanta, valiz, kemer tamiriyle uğraşır olduk. Çeşitlendirerek ekmek parası kazanmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Mersin Zafer Çarşısı’nda vaktiyle 45-50 tane köşker varken, derhal bu sayının 10-12’ye düştüğü dile getiren Kuş, “Baktığınız vakit piyasada eskisi gibi pabuç tamircisi kalmadı. Biz de baba mesleği olduğu için devam ediyoruz. Bizler de unumuzu eleyip eleğimizi astıktan daha sonra bundan böyle bu mesleği icra edecek hiç kimse olmaz diye düşünüyorum. Çünkü pabuç tamirciliği ya da özel pabuç dikimi ustası olmaya bundan böyle böylece sıcak bakılmıyor. Kısacası bizler bu mesleğin son askerleriyiz” ifadelerini kullandı.

Sahiden bu işe defalarca gereksinim olacağını, geriden mutlaka adam gelmesi gerektiğini söyleyen Kuş, her ne kadar bu meslek bundan böyle fazla artı icra edilmiyor olsa da işlerin beklentinin üzerinde olduğunu belirtti. Kuş, şöyle devam etti: “Halk artık mağazalardan fiyatı yüksek ayakkabılar da alıyor. Zamanla bu ayakkabıların herhangi bir uygun onarım gerektirecek yırtıklar ya da sökükler oluyor. Vatandaşlar da pahalı olduğu için ufak bir yırtıkta ayakkabıyı komple atmak yerine bizlere getiriyorlar.”