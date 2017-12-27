KOSKİ’den sağlıklı ve yaşanılabilir çevreye katkı

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, 30-40 yıl önce inşa edilen kanalizasyon şebekelerini yüksek basınç ve yüksek vakum özelliğine sahip özel araçlarla tamamen temizliyor. Temizlik çalışması yapılan şebekelerin içi, kanal içi görüntüleme aracı ile görüntülenerek gerek temizliğinin tam yapılıp yapılmadığı; gerekse şebekenin ıslah gerektirip gerektirmediği inceleniyor. Selçuklu, Karatay ve Meram ilçelerine hizmet vermek üzere kullanılan 3 adet kombine kanal açma aracı aynı zamanda kanalizasyon şebekelerinin rutin temizlik çalışmalarını da yapıyor. Yapılan temizlik sayesinde, şebekelerin arıza olmadan daha sıhhatli çalıştırılması, herhangi bir tıkanmaya meydan verilmemesi ve yağışlı havalarda yaşanan taşkın problemlerinin azaltılması sağlanıyor. Ayrıca, Konya’nın düz bir arazi üzerinde bulunması ve şebeke eğimlerinin az olmasından dolayı özellikle yaz aylarında oluşan kötü kokular da yapılan temizlik çalışmaları sayesinde azaltılıyor.

“2017 yılında 80 bin 250 rögar temizliği yapıldı”

KOSKİ’den yapılan açıklamada, “Yağışlı havalarda cadde ve sokaklara biriken sulardan dolayı halkın mağdur olmaması için rögar temizliklerini üç ekiple, kombine türü kanal açma araçlarıyla gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, yağmur suyu rögarlarının haznelerini temizledikten sonra bağlantı hatlarını da ayrıca basınçlı suyla temizleyerek, varsa tıkanıklıkları gideriyor. 2017 yılında 80 bin 250 adet yağmur suyu rögarı olmak üzere Konya merkezdeki tüm rögarları temizleyen KOSKİ ekipleri, çalışmanın başlatıldığı 2007 yılından bu yana toplam 2 milyon 50 bin metre şebeke temizliği gerçekleştirdi” denildi.

“Rögarlara katı atık atılmamalı”

KOSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamanın devamında, “Yağışların yaklaştığı önümüzdeki günlerde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için yağmur suyu rögarlarının akışkanlığını bozacak taş, kum, çakıl, plastik malzeme gibi şebekelerin tıkanmasına neden olabilecek katı atıkların rögarlara ve kanalizasyona atılmaması gerekiyor. Yağmursuyu rögarlarının ve kanalizasyon şebekesinin daha uzun ömürlü ve daha sıhhatli çalışması için, taşkınlar, geri tepmeler gibi olumsuzluklardan dolayı meydana gelebilecek mağduriyetlerin minimize edilmesi için konuyla alakalı olarak vatandaşların gerekli hassasiyeti göstermeleri ve ALO 185 ihbar hattına bilgi vermeleri büyük önem arz ediyor” ifadeleri kullandı.