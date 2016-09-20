Kosova'da tepki çeken 'Türkiye haritası' okuldan kaldırıldı

Kosova’nın Prizren şehrindeki okullara dağıtılan ve Türkiye’nin Doğu Anadolu bölgesinin “Ermenistan”, Güneydoğu Anadolu bölgesinin ise “Kürdistan” olarak işaretlendiği haritalar, gelen tepki üzerine kaldırıldı.

PRİZREN (AA) – Kosova’nın Prizren şehrindeki okullara dağıtılan ve Türkiye’nin Doğu Anadolu bölgesinin “Ermenistan”, Güneydoğu Anadolu bölgesinin ise “Kürdistan” olarak işaretlendiği haritalar, gelen tepki üzerine kaldırıldı.

Tepki çeken haritaların, sadece Prizren’deki Motrat Qirjazi İlköğretim Okulu’nda bulunduğu ve 2005 yılından kalma olduğu öğrenildi.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Kosova Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Prizren Eğitim Müdürlüğü Türkçe Eğitim Sorumlusu Ferdi Kovaç, haritaların 2005 yılında Arnavutluk’taki bazı “art niyetli” dernek ve kuruluşlar vasıtasıyla Kosova’daki okullara dağıtıldığını söyledi.

Kovaç, konunun ilk olarak 2005 yılında gündeme gelmediğini anımsatarak, daha o zaman müdahale edilerek bu haritaların okullardan kaldırıldığını ifade etti.

Eğitim Müdürlüğü olarak bugün okulları bir kez daha denetlediklerini belirten Kovaç, bu haritaların iki örneğinin Prizren’deki Motrat Qirjazi İlköğretim Okulu’nda bulunduğunu kaydetti.

Kovaç, bunun üzerine okuldaki haritaların, okul müdürünün müdahalesiyle kaldırıldığını sözlerine ekledi.

Prizren şehrindeki söz konusu okulda tespit edilen haritalarda, Türkiye’nin Doğu Anadolu bölgesi “Ermenistan”; Güneydoğu Anadolu bölgesi ise “Kürdistan” olarak çizildiği gözlenirken, konunun bir kez daha gündeme gelmesi, ülke kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu.