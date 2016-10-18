Kosovalı heyetten Necmettin Erbakan Üniversitesine Ziyaret

Kosova Gençlik Konseyi Başkanı Mensur Morina ve beraberindeki heyet Necmettin Erbakan Üniversitesini (NEÜ) ziyaret etti.

Kosova’dan gelen misafirlerini NEÜ’de ve Konya’da ağırlamaktan memnun olduğunu kaydeden NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, “Tarihi kardeşlik bizim için çok kıymetli. Gerek Balkanlara Karaman’dan, Konya’dan göç etmiş olan atalarımız gerekse de yıllar boyu Türkiye ile Balkanlarda üretilmiş işbirlikleri çerçevesinde kardeşlik hukukunun çok derin olması birbirimize karşısında daha sıcak ilişki içinde olmamıza vesile oluyor” dedi.

“Önemli olan gönüllerin birbirine yakın olması”

Bu kardeşliğin yalnızca iddiaya göre kalmayıp her türlü alanda; eğitimde, ekonomide, sağlıkta ve sosyal konularda devreye girdiğini gösteren Rektör Prof. DR. Şeker, “Bu birlikteliğin devam etmesi manâlı. Üniversitemizde Kosova’dan öğrencilerin olmasından dolayı çok mutluyuz. Özellikle lisansüstü eğitimine devamlı öğrencilerimizin Kosova’daki akademik hayata istikamet vermelerini arzuluyoruz” diye konuştu.

“Ülkeler arasında sınırlar vardır, kayda değer olan halklar aralarında sınırların olmamasıdır, gönüllerin birbirine yakın olmasıdır” diyen Şeker, Kosova’ya gittiklerinde kendilerini hiç yabancı hissetmediklerini de hatırlatıp onların da Konya’da kendi evlerinde olduklarını bu anlamda rahat olmalarını dilediklerini açıklama etti.

“Konya’da edindikleri tecrübeleri Kosova’da paylaşacaklar”

Kosova Gençlik Konseyi Başkanı Mensur Morina ise Konya’ya ilk kez geldiklerini ve Konya’da kendi evlerinde gibi hissettiklerini belirtti. Osmanlı Devletinden bu yanlamasına süregelen tarihi birlikteliğe de değinen Morina, Konya’da okuyan Kosovalı öğrencilerle de bir araya geldiklerini ve öğrencilerin mevcut durumlarından fazla memnun olduklarını da söyledi. Kosovalı öğrencilerin başarılı olmalarının kendilerini çok mutlu ettiğini bildiren Mensur Morina, öğrencilerin Konya’da edindikleri tecrübelerini Kosova’da paylaşacaklarını da sözlerine ekledi. Kosova’daki bazı üniversitelerin, Necmettin Erbakan Üniversitesini kardeş üniversite olarak bakmak istediklerinin altını çizen Morina, gelecekte iki taraflı bazı projelere de imza atılacağını kaydetti.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Muhsin Görgülügil de, heyettekilerle 13. Ufuk Turu zarfında tanıştıklarını, Kosova’da böyle bir partner kuruluşu tanımanın ve heyet olarak ziyarete gelmiş olmalarının kendilerini memnun ettiğini aktardı.

Heyetin Konya’ya ilk kez geldiğini söyleyen Görgülügil, “Üniversite, Belediye ve bazı diğer kuruluşlarla kardeş almak istiyorlar. İnşallah bu arzuları gerçekleşir. İnşallah Konya’da iyi bir izlenimle ayrılmalarına vesile oluruz” dedi.