“Kötü karnenin tek sorumlusu öğrenci değildir”

SİVAS (AA) – Medicana Sivas Hastanesi Psikoloğu Begüm Özkaya, kötü karnenin tek sorumlusunun öğrenciler olmadığını belirtti.

Özkaya, yaptığı yazılı açıklamada, kötü karne alan bir öğrenciye yanlış yaklaşımın gelecekte ki eğitim hayatını da olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.

Yaklaşan karne dönemi öncesi öğrenci velilerine yönelik önemli uyarılarda bulunan Özkaya, şunları kaydetti:

"Anne ve babalar bilmelidir ki karne sadece çocuğun ders başarısının ya da başarısızlığının göstergesi değil, aynı zamanda derslere katılımın, arkadaş ve öğretmenleri ile olan ilişkisinin, ilgi duyduğu ve duymadığı derslerin, okula ve öğrenmeye yönelik tutumunun da bir göstergesidir. Bu anlamda, çocuklar karne aldıkları zaman, sadece notların üzerinde durmak çocuğun diğer özelliklerini görmemizi engelleyebilir. Bu sebeple karne, sadece ders başarısı olarak değerlendirilmemelidir. Aynı zamanda öğrencinin notları, okul başarısını işaret etse de başarısız olduğu yönler başka alanlarda başarılı olamayacağı anlamına gelmemektedir."

Özkaya, velilerin başarısız karnelerden dolayı öğrencilerin yanında tartışmamaları gerektiğini vurgulayarak, "Kötü karnenin tek sorumlusu çocuk olmadığı bilinmelidir ve çocukla bu sorumluluğu paylaşmak gerekir. Çocuğun okul başarısızlığı hangi nedenlerden kaynaklanıyor olabilir bunu bulmak ve çözmek için adım atılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Anne ve babaların çocuklarını takdir ederek konuşmaya başlamaları gerektiğini anlatan Özkaya, daha sonra kötü notların nedenlerinin araştırılması gerektiğini belirtti.

Özkaya, çocuğunuzun karnesinin başkalarına karşı bir övünme ya da utanma nedeni olarak kullanılmaması gerektiğine işaret etti.

Tatilin dinlenme anlamına geldiğinin altını çizerek öğrencilere dinlenmeleri için mutlaka zaman tanınması gerektiğini belirten Özkaya, "Çocukların karneleri kötü olsa bile tatilin bir kısmında dinlenmeliler. Ders tekrarı veya telafisi ya da bu tatil ara dönem olduğundan verilmiş ödevler varsa tatilin bitimine yakın zamanda başlanması daha uygundur." uyarısında bulundu.