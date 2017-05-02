Köy geleneği konuk evlerinde yaşatılacak

ANKARA (AA) – Ankara Büyükşehir Belediyesince, mahalle statüsü kazanan çevre ilçelerdeki köylere konuk evleri yapılmaya başlandı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar yaptığı yazılı açıklamada, mahalle statüsü kazanan köylere, köy hayatının, kültürünün, geleneğinin unutulmaması için konuk evleri yapmaya başladıklarını bildirdi.

Şehrin çeşitli bölgelerindeki mahallelerde konuk evleriyle, vatandaşların hemşehri kültürünü yaşamasına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Üçpınar, ilk aşamada 18 ilçede toplam 36 köy konuk evininin yapımına başladıklarını ifade etti.

Konuk evlerinin, vatandaşların memleketlerinden esintilerin olduğu ve eskilerin yad edildiği yerler olacağı bilgisini veren Üçpınar, “Köy konuk evlerinde vatandaşlar bir araya gelerek eski köy geleneklerini yaşatabilecekler, sosyal yardımlaşma ve dayanışma içinde toplantılarını, sevinç ve kederlerini paylaşabilecekler.” ifadesini kullandı.

Evlerden büyüklerin 300 metrekare, küçük olanların da 150 metrekare olmak üzere iki şekilde yapıldığını belirten Üçpınar, bu evlerin içinde her türlü ihtiyacın giderileceği bölümlerin yer alacağını kaydetti.