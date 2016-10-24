Köy sokağında uluslararası sergi

NİĞDE (AA) – Niğde’nin Yeşilburç köyünde, ressam Safa Büte küratörlüğünde, Art Niğde International ve Narrative Movments-Hindistan sanat merkezleri tarafından gerçekleştirilen “Bir Grup Uluslararası Sanatçının Sıra Dışı Etkinliği”nde, 17 ülkeden 42 sanatçının çalışması yer alıyor.

Tarihi Hamam mevkisinde bulunan ağaçlara, kapılara, evlerin ve ahırların duvarlarına asılan resim ve serbest çalışmadan oluşan tablolar, davetliler ve köy halkının beğenisine sunuldu.

Ressam Safa Büte, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük şehirlerde insanların sergi gezebilmeleri mümkünken kırsal kesimdekilerin bundan mahrum kaldığını söyledi.

Büte, şunları kaydetti:

“Birkaç yıl önce Hindistan’da bir etkinlik düzenlendi, kerpiç duvarlara resimler asmışlardı. Çok güzel bir etkinlikti. Aynı zamanda Narrative Movments-Hindistan sanat merkezinin Türkiye’deki temsilcisiyim. Orada düzenlenen sokak sergisini Türkiye’de gerçekleştirmek istediğimi söyledim. Şimdi Hindistan’daki grupla benim kurmuş olduğum Art Niğde International sanat merkezi ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Amacımıza da ulaştık, ilk denemeydi. 17 ülkeden 42 sanatçının çalışması yer alıyor. Bunlar çağdaş sanatçılar, günümüzün sanatçıları. Çok değişik ülkelerden var. Kore’den tutun Moldova, Yunanistan, Rusya gibi. Türkiye’den de 10 sanatçı arkadaşımızın eseri var.”

Büte, eserlerin kentin başka köylerinde de sergileneceğini sözlerine ekledi.

“Çok sevindim”



Köy sakinlerinden 70 yaşındaki İrfaniye Bozkır, ilk defa bir sergide bulunduğunu belirterek “Çok sevindim, buraları temizledik. Çok heyecanlandım, söyleyecek söz bulamıyorum, memnun olduk. Her zaman gelsin böyle kişiler.” dedi.

52 yaşındaki Hanife Oral da serginin açılmasından çok mutlu olduğunu, her zaman böylesi etkinliklerin düzenlenmesini istediklerini dile getirerek “Kışın kimse gelmez buraya, karınca bile geçmez, bir tek biz kalırız burada.” diye konuştu.

