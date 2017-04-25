Köyde Kutlu Doğum Haftası programı düzenlendi

KIRŞEHİR (AA) – Boztepe ilçesine bağlı Harmanaltı köyünde Kutlu Doğum Haftası programı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından çocukların şiirler okuyarak çeşitli etkinlikler yaptığı programda konuşan Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Allah’ın methettiği Hazreti Muhammed’i kalpten severek gerçek mutluluğa ulaşılabileceğini ifade etti.

Kutlu Doğum Haftası’ndaki en büyük maksadın Hazreti Muhammed sevgisi olduğunu vurgulayan Şentürk, şunları kaydetti:

“Zatının nurundan yarattığı Hz. Peygamberimize karşı Allah tarafından büyük bir aşk vardır. Peygamberimizde de yaradan Allah’a karşı büyük bir aşk var. Kutlu Doğum Haftasındaki amaç, Hz. Peygamberimize karşı içimizde aşkın doğması, çocuklarımızın gönüllerinde bu aşkın tohumlarını atılmasıdır. Muhammed’siz muhabbet olmaz. Bu tür programlarda bir araya gelerek Peygamberimizi anıyor, ona olan özlemimizi ifade etmeye çalışıyoruz.”

Konuşmanın ardından Vali Şentürk, çeşitli etkinlikler düzenleyen çocukları altınla ödüllendirdi.

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Boztepe Kaymakamı Sedat Özdemir, Boztepe Belediye Başkanı Ramazan Aydın, köy muhtarı Hikmet Gürler, daire müdürlerinin de katıldığı programda, Konya Müftüsü Prof. Dr. Ali Akpınar, “Hz. Peygamber ve Güven Toplumu” konulu konferans verdi.