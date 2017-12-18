Köydeki arkadaşları için koli koli oyuncak topladılar

Öğrencilerin paylaşma duygularını geliştirmek amacıyla sınıf öğretmeni Selin Koca tarafından yapılan projeye öğrenciler ve veliler büyük destek veriyor. Minik öğrenciler ve velilerin okulda topladıkları oyuncaklar 15 Ocak’ta köy okullarındaki öğrencilere verilecek. Oyuncakların yanında ihtiyacı olan öğrencilere kırtasiye malzemeleri de verilecek. Proje kapsamında köy okulu öğrencileriyle paylaşmak için kolilerce oyuncak toplayan öğrenciler, köy okullarında okuyan arkadaşlarını mutlu etmek için oyuncaklarını verdiklerini söylediler.

Proje hakkında bilgi veren Selin Koca, “Projemize, öğrencilerimizin, öğretmen arkadaşlarımızın, velilerimizin ve Atakum Belediyesinin desteği oldu. Proje ile köy okullarındaki öğrencilere oyuncak götürerek, öğrencilerimizin duygusal etkileşimine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Çocuklarımızın paylaşma duygusunun ne kadar önemli olduğunu anlamalarını istiyoruz. 15 Ocak’a kadar oyuncak toplamaya devam edeceğiz. Sonrasında topladığımız oyuncak ve kırtasiye malzemelerini ihtiyacı olan köy okullarına götürüp teslim edeceğiz. Oyuncak vermek isteyen vatandaşlarımız 15 Ocak’a kadar bizimle irtibata geçebilir” dedi.

Kenan Akyüz

