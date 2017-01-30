Köylerde çöp toplama çalışmaları

SİVAS (AA) – Sivas İl Özel İdaresinin 2016’da merkeze bağlı köylerde 6 bin ton çöp topladığı bildirildi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, idarenin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün, kırsaldaki vatandaşların daha temiz bir çevrede yaşaması için, 2016 yılında Sivas merkeze bağlı köylerde 14 çöp kamyonu ile doğaya zarar veren yaklaşık 6 bin ton çöpü toplayarak, Sivas Belediyesi çöp toplama sahasına döktüğü belirtildi. Ayrıca ilçelerde toplanan 3 bin ton çöpün, ilçelerdeki çöp toplama sahalarına döküldüğü aktarıldı.

İdarenin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün, Altınyayla, Gölova, Şarkışla ilçelerinin bütün köylerinde, Doğanşar ilçesinde bir köyde, Gemerek, Kangal ve Yıldızeli ilçelerinde kapanan beldelerde, Zara ilçesinde nüfusu 75 üzerinde olan 49 köyde 3 bin 765 konteyner ile çöp toplama işlemlerini gerçekleştirdiği ifade edildi.

Ayrıca, Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi ile Et Entegre Tesislerinin çöp toplama işlemlerini düzenli olarak yapıldığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Kurumumuz 2016 yılında, il merkezine bağlı 153 köyde yaşayan yaklaşık 30 bin vatandaşın evsel atıklarından oluşan çöplerini, yerleşim birimlerine ilave konteyner dağıtarak köylerin tamamında çöp toplama işlemlerini gerçekleştirdi. İdaremiz, periyodik olarak haftada bir kez köylerden evsel katı atıkları toplamaktadır. Kurumumuz, çöp toplama işlerinin periyod süresini azaltmak ve daha çok vatandaşa hizmet götürmek amacıyla, 2015 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen 4 çöp kamyonu ile kapanan beldelerden kurumumuza devredilen 2 çöp kamyonuna ilave olarak bütçe imkanları dahilinde alınan çöp toplama kamyonları ile faaliyet göstermektedir.”

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 2017’de çöp toplama işlemlerinin daha sağlıklı yapılabilmesi için bir çok amaçlı çöp konteyneri dezenfeksiyon aracı alımını gerçekleştireceği belirtilen açıklamada, idarenin yeni çöp kamyonları alarak hizmet alanını genişletmeyi ve tüm kırsala bu hizmeti götürmeyi hedeflediği kaydedildi.