Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı

KARAMAN (AA) – Karaman’da, Köylere Hizmet Götürme Birliği 2016 Eylül dönemi olağan meclis toplantısı yapıldı.

Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıda konuşan Karaman Valisi Süleyman Tapsız, 15 Temmuz süreci ve sonrasındaki gelişmeler nedeniyle gerçekleştiremedikleri köy ve belde ziyaretlerine en kısa sürede başlayacaklarını söyledi.

Vali Tapsız, sorunların giderilmesi ve köylerdeki mevcut yaşam koşullarının daha sağlıklı ve daha kaliteli bir hale getirilebilmesi amacıyla köyleri ziyaret edeceklerini ve yaşanan sorunları yerinde tespit ederek, giderilmesi konusunda gereken çalışmaları yapacaklarını belirtti.

15 Temmuz sürecinde yaşananlara karşı onurlu bir duruş sergileyerek ülkesine ve milletine sahip çıkan bu asil milletin, hizmetlerin en iyisine ve en güzeline layık olduğunu dile getiren Tapsız, vatandaşların güven ve huzur içerisinde hayatını sürdürebilmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşlarla birlikte uyum içerisinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından meclis toplantısında gündemdeki konular ele alındı.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili, Vali Yardımcısı ve Birlik Başkanı Ahmet Günaydın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ile köy muhtarları katıldı.