Köylü teyzelerin enduro heyecanı

Bodrum’un Çamarası köyünde düzenlenen enduro yarışları yoğun alaka gördü. Civar köylerden ve çamarası köyünden gelen teyzeler ise günün konusu oldu. Ağaç gölgesinde akarsu demleyip motosiklet yarışlarını izleyen teyzeler ilk olarak motosiklet yarışı izlediklerini söyledi. Yüzde 90’ı doğal engellerden oluşan ve birincil kez yarışların yapıldığı parkurun her etabı 117 kilometreden oluşuyor. 3 etapta ve 4 kategoride gerçekleşen yarışlarda sporcular kıyasıya rekabet ederken seyirciler adrenalin batmış anlar yaşadı. Bodrum’daki spor turizminde önemli bir yer tutan motosiklet yarışlarına her geçen yıl ilgi artması ise dikkatlerden kaçmadı. Çamarası bölgesindeki yeni ekstrem parkurlar yarışçıları oldukça zorlarken etaplarda aksiyon sahnelerini aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Çam ağaçlarının içinden verilen stratlarla gazı kökleyen, profesyonel, kadın, veteran ve amatör motosikletçiler başarıyla parkurları tamamladı.

Yarışların Baş Hakemi Harun Özer ise organizasyonla ilgili olarak, “Fazla güzel geçiyor, gördüğünüz gibi yarışlar tozu dumana katmaya başladı. Türkiye’nin değişik bölgelerinden gelmiş 138 yarışçımız bugün burada ter döküyor. Türkiye şampiyonasının birinci ayağını yapıyoruz biz burada. Bu parkur Bodrum’da yeni bir parkur birincil kez bu yıl çözülmüş bir parkurda yarışçılar şu lahza yarışıyor” dedi.

Jüri Üyesi Yaman Olgaç, keyif veren engebeli bir yarış olduğunu ifade ederek “Profesyoneller yani yıl derece almış olanlar, amatörler, kadınlar ve veteranlar yarışıyor burada. 19 da veteran yarışçımız var. Gördüğünüz gibi parkur acilen burada görülen parkur çok engebeli yok ama adını ekstrem dediğimiz fazla engebeli ve doğal koşullar arasında, içinde orman içerisinde koşulan bir yarış var. Bu yarışta da şuanda birkaç motor kaldı onları kurtarmak zorunda kaldık. Fazla güç bir parkur. Herkesin keyif aldığını ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.

Akşam saatlerinde tamamlanan yarışlar sonrasında dereceye girenlere kupaları verildi. Türkiye Enduro Şampiyonası’nın 2. Ayağı 21 Mayıs’ta Antalya’nın Kemer İlçesinde yapılacak.

Eren Ayhan

