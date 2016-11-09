Köylüler diken üstünde

Rize merkeze bağlı Köprülü Köyü’nde geçtiğimiz 6 ay ve 15 gün önce etkili olan iki şiddetli yağış, 280 hane yer alan köyde çökmelere ve toprak kaymalarına niçin oldu. Altı ay önce yaşanan şiddetli yağmurda köyün takriben 3’te birinde gözlenen toprak hareketliliği 15 gün önce etkili olan şiddetli yağışta hızlandı. Yağmurlar sonrası köyde sayısı 50’yi geçen çökmeler ve çatlaklar oluştu. Metrelerde uzunluktaki çatlaklar 64 evin zarar görmesine neden oldu. Oturulamayacak düzeyde hasar oluşan 9 ev boşaltıldı. Boşaltılan evlere yıkılma riski bulunduğu için bulunamıyor. Evlerine giremeyen vatandaşlar evlerinin içerisindeki eşyaları da çıkartamıyor.

Toprak hareketliliği devam ediyor

Köyde iki şiddetli yağmurun tetiklediği geniş bir alandaki toprak hareketliliği aralıksız devam ediyor. Köy sakinleri bahçelerinde, evlerinde ve yollarda oluşan çatlakların her geçen gün azıcık daha büyüdüğünü belirterek ara sıra yer altından geçen içme suyu şebekesinde kopmalar yaşandığını da belirttiler. Oturulmayacak durumdaki 9 evi terk etmek zorunda kalan hane sakinlerinin konaklayabilecekleri diğer bir evleri de bulunmuyor. Evlerini terk etmek zorunda kalan köy sakinleri şimdilik komşularının evlerinde kalıyor. Evleri hasar gören 64 bambaşka hane sakini ise evlerinde korkarak konaklıyor. Yağmurlu havalarda evlerinden çıkmak zorunda kalıyorlar.

Büyük korku yaşadılar

Birincil toprak hareketliliğinin yaşandığı sırada evinde bulunan Mustafa Yağcı yaşadıklarını anlatırken göz yaşlarına hakim olamadı. Yağcı, “Önce büyük bir gürültü duyduk. Duvarlarda çatlamalar oluştu. Fazla korktuk. Diğer gidecek yerimiz olmadığı için evde kalmaya devam ettik. Ancak ikinci sarsıntıda ev kullanılmayacak ışık halkası geldi” dedi.

Asım Akarsu ise yaptığı açıklamada, toprak kaymasının köydeki geniş bir alanda yaşandığını ve oluşan çatlakların her geçen gün büyümeye devam ettiğini söyledi. Emine Sadıkoğlu ise evlerinin içerisinde nefret içerisinde kaldıklarını belirtti. Evi ayrıntılarıyla kullanılamaz ülkü gelen Gökhan Bak ise, “Durum gecesi evde bulunan babam heyecanlanarak yürek krizi geçirdi. Eşyalarımız evde kaldı. Eşyalarımızı almayı denesek de evde oynama olduğu için firar etmek zorunda kaldık” diye konuştu.

Muhtar destek bekliyor

Köy Muhtarı Ekrem Paşalı yaptığı açıklamada, iki bambaşka tarihte yaşanan şiddetli yağışlarda köyün 3’te 1’lik bölümünde hasar meydana geldiğini açıklama ederek “Köyümüzde yaklaşık 280 hane var. Bunların 64’ünde zarar meydana geldi. 9 konut ise boşaltıldı. Fazla sayıda yerde çatlaklar oluştu. Bu çatlaklar genişlemeye devam ediyor. Devletimizin ilgili birimleri farkında olan edildi. Zorunlu çözümleme çalışmaları yapıldı. Şuan evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlarımızın konaklayacak diğer evleri değil. Bu husus da desteğe ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Göktürk Fırat