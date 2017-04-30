Köylüler yavru karaca buldu

İstanbul’da ağaçlık alanda yer alan ve 10 jurnal olduğu tahmin edilen yavru karaca koruma altına alındı. Pendik’e tabi Göçbeyli köyünde ağaçlık alanda yavru bir karaca gören vatandaşlar yetkililere haber verdi. Köye dışarı giden Pendik Belediyesi Çevre Koruma ve Denetleme Müdürlüğüne ast ekipler yavru karacayı koruma altına aldı. Müdürlüğe yan veteriner hekimler tarafından sıhhat kontrolünden geçirilen ve bakımları yapılan yavru karaca biberona konulan sütle beslendi. Yavru karaca, belediye göre zorunlu işlemleri yapıldıktan daha sonra Doğa ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek.

Yavru karacanın bulunmasından itibaren bakımıyla ilgilenen Pendik Belediyesi Çevre Koruma ve Denetleme Müdürlüğü Veteriner İşleri Birim Sorumlusu Baytar Doktor Özkan Kır, “Pendik ilçesinin Göçbeyli köyünde vatandaşlarımız bulmuş, bize ihbar ettiler. Ekiplerimiz gittiklerinde yavru hayvanı doğal ortamda dolaşırken buldular. Önce çevrede annesini aradılar. Daha fazla minik hayvan annesiyle birlikte büyümesi gerekiyor. Annesi bulunamadı. Öteki yaban hayvanlarından hasar görmemesi için koruma altına aldık. Ilk bakımlarını yaptık. Büyütülüp doğaya salınmak üzere Doğa Koruma Ulusal Genel Müdürlüğüne teslim edeceğiz. Burada yeterli seviyede büyüdüğünde doğal ortamına salınacak” dedi.

Yavru karacanın 10 günlük olduğunu belirten Özkan Kır, “Tahminimizce 10 günlük civarında hayvan. Sıhhat durumunda bir problem değil. Sağlık kontrolünü yaptık. gerçi bakım altına alınması gerekiyor. Bu halde doğaya salamayız. Çok ufak daha. Herkes koskocoman alaka gösteriyor. Çocuklar olsun, yetişkinler olsun. Sadece doğada yer alan bir hayvan. O Kadar bakmak muhtemel yok. Çok şirin ve sempatik bir hayvan insanlardan da kaçmıyor” ifadelerini kullandı.

Mustafa Bakırhan – Mustafa Biçer