Köylülerin su sıkıntısı

NİĞDE (AA) – Niğde’nin Çamardı ilçesine bağlı Yelatan köyünün sakinleri, su sıkıntısının giderilmesini istedi.

Dağlık bölgede kurulu 600 haneli Yelatan köyünün sakinleri, 5 kilometredeki kaynak suyunun getirilerek, sorunun biran önce çözülmesini talep etti.

Muhtar İrfan Aslan, köy meydanında gazetecilere yaptığı açıklamada, köyde uzun zamandır su sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Engebeli arazide kurulu köyün yüksel kesimlerde kalan evlere su ulaşmadığını ifade eden Aslan, banyo ve diğer ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını, dağlık bölgedeki kaynak suyunun köye getirilmesini istediklerini kaydetti.

Köy sakinlerinden Ali Aktan da abdest alacak su bile bulamadıklarını dile getirerek, “Enginlere su akıyor ama yukarıdaki evlerde su yok. Abdest almakta güçlük çekiyoruz. Çoğu kişinin atı, arabası yok, su getirecek durumu yok.” diye konuştu.

Fatma Öcal da (58) yaz boyunca kovalarla taşıdıkları suyu kullanmak zorunda kaldıklarını belirterek, “Zaman zaman tankerle su getiriliyor. Para ödeyip, bu suyu kullanıyoruz. Bahçelerimizi de bu şekilde suluyoruz. Tuvalet ve banyo ihtiyacımızda kullanacağımız suyu da bu tanktan alıyoruz. Güğüme doldurup ısıttığımız suyla banyo yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Emine Altınok da evlerinin bahçesindeki ağaçları susuzluktan kuruduğu için kesmek zorunda kaldıklarını vurgulayarak, “Şebekeden haftada bir az miktarda su akıyor ancak yetmiyor. Su sıkıntısı yüzünden komşularla da kötü oluyoruz. Bana su gelse ona gelmiyor, ötekine gelse bana gelmiyor ve kavga ediyoruz. Çamaşır makinelerimizi düzenli kullanamıyoruz.” dedi.