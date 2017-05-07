Köymen ailesi kayıp asker oğullarını arıyor |Diyarbakır kayıp asker

Doğubayazıt’ın Uluyol Mahallesi’nde yaşayan Şefika ve Mehmet Köymen çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü olan 21 yaşındaki Murat Köymen, bundan 7 ay önce askere gitti. Askerliğini Diyarbakır 16. Mekanize Piyade Tugayında Piyade er olarak yapan Köymen, 12 Nisan’da 2 haftalık müsade için memleketi Doğubayazıt’a geldi. 2 haftalık izninin arkasından 26 Nisan’da birliğine teslim edinmek üzere Doğubayazıt’tan yola çıkan Köymen’den, yeniden haber alınamadı. Oğullarından uzun zaman haber alamayan aile Diyarbakır’a giderek, kayıp müracaatında bulundu.

11 gündür kayıp oğullarını aradıklarını belirten baba Mehmet Köymen, “Izin dönüşü oğlumun Diyarbakır’a gittiği fakat birliğine teslim olmadığı görülüyor. Emniyet’e gittim oğlumun Diyarbakır’a geldiğinde gasp edildiğini ve ifade verdikten sonradan ayrıldığını öğrendim. 11 gündür kendisinden haber alamıyoruz. Başına fena bir şey gelmiş olmasından korkuyoruz” dedi.

Anne Şefika Köymen ise Doğubayazıt’taki evinde gözü yaşlı bir şekilde oğlunu bekliyor. Konuşmakta zorlanan anne Şefika Köymen, oğlunun bulunması için devlet büyüklerinden yardım istedi. Ağabeyinin gasp edildikten sonradan kaybolduğunu gösteren kardeşi Ömer Köymen ise şöyle konuştu:

“Ağabeyimden 11 gündür haber alamıyoruz. Ailece acınacak halde olmuşuz. Annem aralıksız asap krizleri geçiriyor, kalp krizi geçmek üzere lütfen ağabeyimi bulun. 7 aydır asker ve terhisine 5 ay kalmıştı. 2 haftalık müsade için buraya gelmişti ve 11 gündür kendisinden haber alamıyoruz. Diyarbakır’a gittiği zaman gasp edilmiş ve gaspçıyı da onunla birlikte bağımsızlık bırakmışlar. O gaspçıdan şüpheleniyoruz. Allah rızası için ağabeyimi bulun.”

Bülent İba

