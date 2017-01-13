Ana Sayfa   >   Genel   >   Koyulhisar Kaymakamı Demircin'e hayırlı olsun ziyareti

Koyulhisar Kaymakamı Demircin'e hayırlı olsun ziyareti

13 Ocak 2017 Cuma, 15:30

Benzer Konular

KODER'den öğrencilere ayakkabı yardımı
Koyulhisar'da ihtiyaç sahibi ailelere odun yardımı
Sivas'tan kısa kısa

SİVAS (AA) – Sivas’ın Suşehri ilçesi Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Şen, göreve yeni atanan Koyulhisar Kaymakamı Halil İbrahim Demircin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Demircin, belediye başkanları Yüksel ve Şen’e teşekkür etti.

Koyulhisar’a hizmet edecek olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Demircin, “El birliği ile hizmetler devam edeceğiz. Vadide bulunan 4 ilçenin birlikte hareket ettiğini öğrendim. İnşallah yine hep birilikte güzel kararlara imza atacağız.” dedi.

Koyulhisar

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet