Koyulhisar'da 35 bin fidan toprakla buluşturulacak
SİVAS (AA) – Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 35 bin fidan dikimi yapılacak.
Koyulhisar Kaymakamı Çağlar Partal, Ortaseki köyü çevresinde geçen yıl çıkan yangın sonucu bir bölümü tahrip olan ormanlık alanda incelemelerde bulundu.
Partal, 11 Kasım'da ülke genelinde 11 milyon fidanın toprakla buluşturulacağını anımsatarak, Ortaseki köyündeki ormanlık alana 35 bin fidan dikileceğini söyledi.
Vatandaşları fidan dikimi etkinliğine davet eden Partal, şunları kaydetti:
"Geçtiğimiz yıl üzücü bir yangın olayı sonucu Ortaseki köyünde önemli bir orman örtüsü tahrip olmuştur. Bu tahribatın giderilmesi amacıyla 35 bin fidan dikimi işlemini bu alana planlamış bulunmaktayız. Koyulhisarlı vatandaşlarımızı etkinliğe katılarak yeşil alanlar oluşturma anlamında bizlerle birlikte olmalarını istiyoruz. Bunun için bütün vatandaşlarımızı 11 Kasım da Ortaseki köyüne bekliyoruz."
Partal'ın alan incelemesine İlçe Jandarma Komutan Vekili Ahmet Talay ve Orman İşletme Müdürü Abdullah Sarıkaya da eşlik etti.
-
Vali Ayhan, Zara ilçesinde incelemede bulundu
-
Koyulhisar'da 35 bin fidan toprakla buluşturulacak
-
“Hijyen Sağlıktır” projesiyle bin 200 kadına ulaşıldı
-
GGYD'den Ekvator Ginesi Büyükelçisi Nchama'ya ziyaret
-
Azez'deki üs bölgesine havanlı saldırı
-
Boşandığı eşini satırla yaraladı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.