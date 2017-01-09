Koyulhisar'da ihtiyaç sahibi ailelere odun yardımı

SİVAS (AA) – Koyulhisar Belediyesi ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere odun yardımında bulundu.

Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede ihtiyaç sahibi 29 aile ile TOKİ, Tuğladağı, Elvesi, Yazıtala ve Bökebağı camilerine odun yardımı yaptıklarını belirtti.

Vatandaşların yaz kış her daim yanlarında olduklarını aktaran Epsileli, “Çetin geçen kış aylarında belediyemiz imkanları dahilinde vatandaşlarımızın odun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Geçen yılda vatandaşlarımıza destek olmuştuk. Bu yıl da bu uygulamayı devam ettirdik. Belediye sizlerin belediyesi. Bizler sizlere hizmet için buradayız ve her türlü yardıma gücümüzün yettiği kadarı ile hazırız.” ifadelerini kullandı.