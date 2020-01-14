Koyulhisar'da yaban hayvanları için yem kampanyası başlatıldı
SİVAS (AA) – Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan yaban hayvanları için kampanya başlatıldı.
Merkezi İstanbul'da bulunan Kalebaşı Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Kendirli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaban hayvanlarının özellikle yüksek kesimlere yağan yoğun kar nedeniyle doğada yiyecek bulmakta oldukça sıkıntı çektiklerini ifade ederek, bu nedenle açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunduklarını söyledi.
Yaban hayvanlarının çetin kış şartlarında yavrularının ve kendilerinin açlıklarını gidermek için son günlerde insanların yaşam bölgelerine kadar gelerek yiyecek aradıklarını aktaran Kendirli, şöyle konuştu:
"İlçemizin doğası muhteşem fakat şunu unutmamalıyız ki doğanın güzelliği ve muhteşemliği, doğada yaşam mücadelesi veren yaban hayvanlarının varlığı ile sağlanıyor. Bu nedenle doğaya saygı duymalıyız. Kısaca tüm bu olumsuzluklar karşısında insanlık görevimizi yerine getirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. 15 gün sürecek kampanya sonucunda yaban hayvanları için toplanacak mamalar bizzat tarafımızdan Koyulhisar ilçemizin belirlenen yerlerinde doğaya bırakılacak. Bu kapsamda 'Bir paket mama da sen al yaban hayvanlarının yaşam mücadelesine destek ol' diyerek bu kampanyamızı başlatıyoruz. İnşallah bu kampanyamız örnek teşkil ederek bundan sonraki kış mevsimlerinde de devam ettirilecek."
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Koyulhisar'da yaban hayvanları için yem kampanyası başlatıldı
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