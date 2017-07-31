Koyunları yanan çiftçiye “geçmiş olsun” ziyareti

SİVAS (AA) – Sivas Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyit Yıldız, bir süre önce ahırında çıkan yangında 83 koyunu yanan besiciye “geçmiş olsun” ziyaretinde bulundu.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Himmetfakı köyünde besici Hıdır Dalcan’ı ziyaret eden Yıldız, yangının nasıl çıktığı konusunda bilgi aldı.

Geçmiş olsun dileklerini ileten Yıldız, tarım sigortasının önemine işaret etti.

Yıldız, bu tür olaylardan zarar görmemek için mutlaka her yıl düzenli sigorta yaptırılması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Zarar gören çiftçilerimizin mağduriyetlerin giderilmesi için 2005 yılında Tarım Sigortaları Kanunu çıkarıldı ve 2006 yılı Haziran ayında da sanıyorum ilk sigorta poliçesi kesildi. Yaklaşık 11 yıl süre geçti ve büyük bir mesafe kat edildi. Sigortayı her yıl düzenli olarak yaptırmamız gerekiyor, bir önceki sene merkez köylerimizden birinde bir ahır yangını meydana geldi, yaklaşık 29 büyükbaş hayvan telef oldu. Bu işletmenin sigortası olmadığından herhangi bir ödeme yapılmadı, yine şu anda incelemesini yaptığımız ağılda çıkan yangında 83 küçükbaş hayvan telef oldu, yetiştiricilerimizin bu gibi durumlarda mağdur olmamaları için mutlaka tarım sigortasını yaptırmaları gerekmektedir.”

Ziyaretinde yanan ağılda incelemelerde bulunan Yıldız, gerekli hasar tespit çalışmalarının yapıldığını belirtti.