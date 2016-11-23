Kozaklı Meslek Yüksek Okulu törenle açıldı

NEVŞEHİR (AA) – Kozaklı ilçesinde 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde öğrenci alımı yapılan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEÜ) Kozaklı Meslek Yüksek Okulu’nda açılış töreni düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende konuşan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Filiz Kılıç, şifalı kaplıcalarıyla ünlü ilçedeki yüksekokulda yetişecek öğrencilerin özellikle sağlık sektöründe başarılı çalışmalara imza atacaklarını ümit ettiğini söyledi.





Kılıç, “Buradan yetişecek öğrencilerimiz sağlık sektöründe güzel hizmetlerde bulunacak. Geleceğimizi şekillendirecek gençlerimizin güzel şeyler yapacağına inanıyorum ve kendilerine güveniyorum. İnşallah kendileri, ileride daha başarılı olacak ve başarılı işlere imza atacaklar.” diye konuştu.

112 öğrenci ile eğitim öğretime başlandığını aktaran Kılıç, okulda, ilçenin yapısına uygun bölümlerde eğitimler verildiğini vurguladı.

Kozaklı Belediye Başkanı Celalettin Güven ise ilçeye yüksek okul kazandırılmasından dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Bugün Kozaklı çok mutlu. Çünkü, burada okuyan öğrencilerimiz insanlarımıza şifa verecek. Okulumuzun bazı eksiklikleri mevcut, bunların giderilmesi için belediye olarak üstümüze düşen her şeyi bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

Rektör Kılıç ve konuklar tarafından açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından program NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü öğrencileri tarafından verilen mini konser ile sona erdi.

Törene, Kozaklı Kaymakamı Kemal Duru, Nevşehir İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Jandarma Albay Ramazan Akça, rektör yardımcıları, akademik ve idari personeli, öğrenciler ile davetliler katıldı.

