KPSS Alan Bilgisi 3. oturumu başladı
ANKARA (AA) – Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (2019-KPSS) Alan Bilgisi 3’üncü oturumu başladı.
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı kapsamında işletme, muhasebe ve istatistik alanlarında düzenlenen oturum saat 10.15’te başladı. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmadı.
56 bin 806 adayın başvurduğu oturumlar için adaylara toplam 160 dakika süre verilecek.
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