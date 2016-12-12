KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2016 lise KPSS tercih kılavuzu öğren

Ortaöğretim KPSS sınavına giren adayların günlerdir heyecanla beklediği sonuçlar bugün açıklandı. Lise KPSS’sinin sonuçları bugün açıklandı lakin adaylar acilen de ”KPSS seçim kalvuzu ne vakit açıklanacak, KPSS Lise tercihleri ne zaman yapılacak ve KPSS Ortaöğretim seçim ne vakit başlıyor” gibi soruların cevabını arıyor.

KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte puanlarını öğrenen adaylar şimdi de seçim kılavuzunun ne vakit yayımlanacağını merak ediyor. Bizler de sizler için son gelişmeleri hazırladık. ÖSYM’den alınan bilgilere göre KPSS tercih kılavuzu 21 Aralık’ta yayımlanacak.

KPSS sonuçlarıyla birlikte adayların en fazla merak ettiği konuların başında “KPSS seçim kılavuzu” yer alıyor. Puanlarını öğrenen adaylar bundan böyle bir yandan da kılavuzun ne süre yayımlanacağını merak ediyordu. ÖSYM kadar yapılan açıklamayla birlikte seçim kılavuzunun da 21 Aralık’ta yayımlanacağı açıklandı.

21 Aralık’ta seçim kılavuzu açıklandığında haberimizden linkine ulaşabilirsiniz.

ÖSYM göre yapılan duyuruyla birlikte net tarih de kesin olmuş oldu.

KPSS’nin bütün aşamalarına dair bilgilendirmelerin bulunduğu bu kılavuzda millet kurum ve kuruluşlarına ait kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme kadar tercihlerini İnternet yoluyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihler arasında nasıl yapılacağı ÖSYM’nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır. Sınavdan sonra yapılan birincil yerleştirmede adaydan yatırma ücreti alınmaz. Fakat, bu imtihan sonucuna yan sonradan Merkezimiz tarafından yapılacak bütün yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.