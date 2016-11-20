KPSS'de oğluyla ter döktü

NİĞDE (AA) – Niğde’nin Ulukışla ilçesi Eminlik köyünde oturan Nigar Ünaldı, oğlunu ders çalışmaya teşvik etmek için başvurduğu ortaöğretim mezunlarına yönelik Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS), çocuğuyla aynı okulda ter döktü.

Niğde Atatürk Anadolu Lisesi’nde sınava giren 36 yaşındaki ev kadını Nigar Ünaldı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınava 4. kez girdiğini söyledi.

Sınava oğlu ve eşiyle geldiğini dile getiren Ünaldı, “Oğlumla sınava girmek güzel bir duygu. Bu yaştan sonra pek umutlu değilim ama oğluma destek olmak, onu çalışmaya teşvik etmek düşüncesiyle girmeye karar vermiştim. Destek olmak için beraber çalıştık, testleri birlikte çözüyorduk. Sınavda aklım hep oğlumdaydı. Ona dua etmekten sınava fazla konsantre olamadım. İnşallah iyi bir puan almasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Alperen Ünaldı da annesiyle aynı okulda sınava girmenin güzel bir duygu olduğunu kaydetti.

Dershanede verilen dokümanı annesiyle paylaştığını belirten Ünaldı, “Sınava annemle girdik, o da kendini denemek istedi. Beraber çalıştık, yaz boyu test çözüp konulara çalıştık. Hakkımızda hayırlısı olsun.” dedi.

Eminlik muhtarı da olan baba Ali Mehmet Ünaldı, eşi ve oğlunu sınava getirdiğini ifade ederek, “Oğlum hafta sonları dershaneye gidiyordu. Evde beraber çalışıyorlardı. Eşim hevesli, daha önce de girmişti, atanamadı. ‘Bir de oğlumla gireyim sınava’ dedi. Eşim memur olmaktan ziyade çocuğu teşvik etmek için girdi sınava. ‘Beraber çalışalım oğlum’ diye teşvik etti.” diye konuştu.

Çiftin diğer çocukları 8 yaşındaki Semih Ünaldı da okul bahçesinde anne ve ağabeyini bekledi.