“Kral Kızı” UNESCO yolunda

YOZGAT (AA) – Sarıkaya ilçesinde halk arasında “Kral Kızı” olarak bilinen, “Basilica Therma” adlı tarihi Roma Hamamı’nın, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Turizm ve Tanıtma Platformu (TÜTAP) Genel Başkanı Fikret Yıldız, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ı makamında ziyaret etti.

Yıldız, ziyarette, Roma hamamının UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne daha sonra da asıl listeye girmesi için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini söyledi.

Yurtnaç da Roma Hamamı’nın hem ülke genelinde hem de uluslararası platformlarda tanıtımının yapılması için Valilik olarak tüm çalışmaları yaptıklarını belirtti.

UNESCO’ya adaylık sürecinin de başladığını açıklayan Yurtnaç, “Yozgat Valiliği öncülüğünde, TÜTAP tarafından yürütülen ‘Dünya Kültürel Mirası Listesinde Türkiye’ projesi kapsamında Sarıkaya ilçemizde bulunan tarihi Roma Hamamı’nın, UNESCO’nun Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınması için süreç başlatılmış durumda. 2017 Mart ayında UNESCO toplantısında tarihi Roma Hamamı’nın bu listeye alınması için tüm girişimlerde bulunacağız.” diye konuştu.

Yurtnaç, Roma Hamamı’nın UNESCO listesinde olmasının Yozgat’ın tanıtımı açısından önemli olduğunu vurgulayarak, “Kültür ve tabiat varlıkları açısından son derece önemli olan ülkemiz, zengin ve büyük bir kültürel potansiyele sahiptir. Ülkemiz arkeolojik zenginliklerimiz açısından başka hiçbir ülkeyle kıyaslanamayacak kadar emsalsiz bir hazine niteliğindedir. Bu hazineler içerisinde Roma Hamamı da büyük önem taşımaktadır. Burada yapılan kazı çalışmalarının genişletilmesi ve UNESCO listesine girmesi ile hem ülkemiz hem de ilimiz için büyük bir prestij olacaktır.” sözlerine yer verdi.