'Kredi kartına taksit uygulaması tamamlanma aşamasında'

ÇORUM (AA) – Maliye Bakanı Naci Ağbal, kredi kartına taksit uygulamasına ilişkin, “Çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Yerli üretime dayalı ürünlerin alımlarında taksit sayılarının artırılmasına yönelik özel bir gayret var.” dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Çorum Valiliğini ziyaretinde, bir gazetecinin kredi kartına taksit uygulamasıyla ilgili çalışmaları sorması üzerine, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin koordinasyonunda çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Merkez Bankası ve Kalkınma Bakanlığının da söz konusu çalışmalara destek verdiğini bildiren Ağbal, “Burada özellikle tüketim harcamalarında ve kredi hacminde bir süredir bir yavaşlama söz konusu. 2012 yılında özellikle ekonomide sürdürülebilirliği sağlamak için o dönem makro ihtiyadi tedbirler bağlamında kredi kartı kullanımında taksit sayısına sınırlama getirilmişti.” diye konuştu.

“Taksit seçenekleri tekrar masaya yatırıldı”



Ağbal, 2012’nin ekonomik koşullarında alınan kararların doğru olduğunu vurgulayarak, bugün ise kararların yeniden gözden geçirilmesi, farklı farklı ürünlerde taksit seçeneklerinin tekrar masaya yatırılmasının gündeme geldiğini anlattı.

Çalışmalar belli bir noktaya geldiğinde Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda bu konuların görüşüldüğünü dile getiren Ağbal, şunları kaydetti:

“Sayın Başbakanımızın da talimatları çerçevesinde kredi kartlarıyla ilgili düzenlemeye son şekli verilir ama ben biliyorum ki çalışmalar hemen hemen tamamlanma aşamasına geldi. Burada özellikle yerli üretime dayalı ürünlerin alımlarında taksit sayılarının artırılmasına yönelik özel bir gayret var. Bu konu da son derece önemli. Çünkü reel işlemler açığını artıracak bir kredi genişlemesi, açıkçası çok da ekonomik boyutlarımızın bir unsuru değildir.”